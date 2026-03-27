С 28 марта большегрузы смогут ездить по Пензе только 3 маршрутами

С субботы, 28 марта, в Пензе введут временные ограничения на движение машин с нагрузкой на ось более 6 тонн. Запрет будет действовать до 26 апреля включительно.

В этот период большегрузы смогут ездить лишь по трем специальным маршрутам:

- № 1: проспект Победы - ул. Тернопольская - проспект Строителей - ул. 8 Марта - ул. Карпинского - ул. Окружная - ул. Дизельная - 3-й проезд Бурмистрова - ул. 40 лет Октября;

- № 2: ул. Терновского - ул. Баумана - ул. Свердлова - ул. Калинина - ул. Окружная - ул. Карпинского - проспект Победы - ул. Луначарского - ул. Чаадаева - ул. Кордон Сурка;

- № 3: улица Аустрина - ул. Литвинова - ул. Байдукова - проезд Байдукова - ул. Гагарина - ул. Ленина - проспект Победы - ул. Карпинского - ул. Окружная - ул. Дизельная - 3-й проезд Бурмистрова - ул. 40 лет Октября.

В областной Госавтоинспекции пояснили, что запрет не распространяется на:

- общественный транспорт;

- машины федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба;

- доставку грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

- транспортировку дорожно-строительной и эксплуатационной техники и материалов для проведения аварийно-восстановительных работ.