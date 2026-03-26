30 марта в СКР можно обратиться по вопросам нарушения прав детей-сирот

В понедельник, 30 марта, исполняющий обязанности руководителя областного управления Следственного комитета России Сергей Родионов проведет личный прием граждан. К нему можно будет обратиться по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей.

Предварительная запись осуществляется по телефонам 8 (8412) 63-64-71, 63-64-11.

Прием пройдет с 11:00 до 12:00 в Пензе по адресу: ул. Ростовская, 44.

При себе гражданам необходимо будет иметь документ, удостоверяющий личность, предупредили в СКР.

27 марта следователи примут жалобы жителей Пензенской области на состояние дорог. Прием граждан пройдет в разных районах региона.