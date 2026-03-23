24 марта отключат свет в части домов на Бугровке и в поселке Совхоз Заря

Во вторник, 24 марта, в Пензе в некоторых домах на Бугровке и в поселке Совхоз Заря, а также на участках в СТ «Заря» отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 15:30 без света останутся:

- 4-й пр-д Громова, к/н 1281, з/у 31; ул. Правды, к/н 1320, 1321 и 1322, 164, 167, стр. 16, 171, 179, 180а, стр. 18, з/у 187.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Владимира Квышко, 74; ул. Дмитрия Шорникова, 55, уч. 63, 74, з/у 70; ул. Новоселов, уч. 1336, уч. 463, уч. 560; СТ «Заря» (Заря), уч. 394, 402, 406, 412, 421, 423, 458, 465, 466, 468, 470, 471, 475, 476, 482, 487, 489, 490, 492, 496, 539, 547, 553, 556, 567, 570, 604, 617, 620, 625, 630, 631, 634.