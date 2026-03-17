Вспышка на Солнце: 19 марта на Земле ждут сильную магнитную бурю

В четверг, 19 марта, на Земле ожидается сильная магнитная буря. Ее причиной станет крупная вспышка на Солнце, случившая 16-го числа.

«Пик события наблюдался в 15:15 по Москве. Взрыв произошел вблизи центра солнечного диска и сопровождался очевидным выбросом плазмы в сторону Земли. По данным с космических телескопов, во время вспышки был также разрушен и выброшен в космос находившийся вблизи эпицентра протуберанец среднего размера, который дополнительно увеличит массу выброшенного газа», - сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Средняя расчетная скорость выброшенного к Земле плазменного облака составляет около 670 км/с. Чтобы добраться до планеты, ему требуется чуть больше 60 часов. Таким образом, оно будет здесь 19 марта в диапазоне от 4 до 6 часов утра.

«Расчетная сила бури в пике - от G2 до G3 (сильный уровень). Вероятность более высокого значения G4 составляет всего лишь 1-3%», - уточнили ученые.

Буря предполагается относительно короткой - около 10 часов.

