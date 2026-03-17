Многодетные все еще не дождались дорог к участкам в Заре

Жители Пензы, которым выделили земельные участки в Заре, годами ждут, когда им построят дорогу, но никаких действий не предпринимается. На это обратил внимание депутат Михаил Лисин на заседании гордумы во вторник, 17 марта.

По его мнению, формирование и выделение земли многодетным на таких условиях негуманно.

И. о. начальника управления градостроительства и архитектуры Денис Косауров рассказал, что застал времена, когда разрабатывалась документация по формированию участков многодетным.

В итоге электрики и газовщики выполнили свою часть работы, а вот сети водоснабжения и дороги были только спроектированы.

«На прошлый год, чтобы реализовать все запланированные мероприятия, требовался миллиард с лишним рублей. То есть сумма очень большая», - объяснил причину Денис Косауров.

По его словам, бывший мэр Пензы Виктор Кувайцев в свое время обещал ежегодно выделять на дороги к участкам многодетных семей по 50 млн рублей, но воплотить этот план в жизнь не удалось.