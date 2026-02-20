В числе желанных подарков на 8 Марта оказалась оплата ЖКУ

Каждая пятая опрошенная россиянка (19%) в качестве желанного подарка на 8 Марта назвала оплату коммунальных услуг или кредита.

Об этом пишет издание «Газета.ru» со ссылкой на опрос экспертов платформы «Кукушка».

Согласно исследованию, в топ-5 желанных подарков также вошли букет любимых цветов (31%), поездка, событие или активность (28%), массаж, восстановительные процедуры (17%), вещь из вишлиста (15%).

«Женщины ждут не столько физического предмета, сколько заботы. И иногда самая романтичная вещь, которую может сделать мужчина, - забрать все женские проблемы на себя», - отметили эксперты.

В числе самых неуместных подарков на 8 Марта названы сувениры и нижнее белье.