Снегопад и сильный ветер: подготовлен прогноз погоды на 20 февраля

В пятницу, 20 февраля, в Пензенской области будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, на дорогах - снежные заносы. В отдельных районах прогнозируется слабая метель, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юга-запада со скоростью 8-13 м/с. Его порывы местами будут достигать 15-18 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут -6...-11 градусов. Пройдет снег, местами сильный.

Днем будет -3...-8. В ночь на субботу в прогнозе -9...-14 градусов и небольшой снег.

В народном календаре 20 февраля - Могущница, луковый день. На Руси верили, что красный закат в этот день предвещает порывистые, холодные ветра и сырое лето.

