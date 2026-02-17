В управлении культуры рассказали о нюансах уборки Тропы здоровья

В управлении культуры рассказали о нюансах уборки Тропы здоровья
В Управлении культуры Пензы прокомментировали жалобы горожан на заваленную снегом Тропу здоровья.

Прогулочная зона перестала быть таковой. От широкой дорожки осталась узкая тропка, но и та - исключительно благодаря усилиям местных жителей, рассказал в пятницу, 13 февраля, читатель телеграм-канала PenzaInform.

«Тропа здоровья убирается согласно плану работы Центрального парка культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, но в учреждении отсутствует малогабаритная уборочная техника, способная проехать по Тропе здоровья», - объяснил представитель управления культуры города.

То есть территорию тренажерной площадки, около лавочек и лестницу приходится очищать от снега вручную.

В октябре прошлого года пензенцы жаловались, что Тропа здоровья стала скользкой из-за неубранной листвы. Вскоре после этого администрация парка Белинского привела дорожку в порядок.

