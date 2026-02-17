В Пензе к 8 Марта планируют открыть 11 цветочных ярмарок

Общество

В Пензе к 8 Марта планируют открыть 11 цветочных ярмарок
Печать
Telegram

В Пензе по случаю Международного женского дня с 5 по 9 марта организуют цветочные ярмарки. Проект постановления городской администрации проходит антикорупционную экспертизу.

Адреса базаров следующие:

- ул. Чехова (от пересечения с Суворова до пересечения с Бакунина, в районе остановки «Центральный рынок»);

- проспект Победы, 24;

- ул. Карпинского, 39;

- ул. Коммунистическая, 35;

- ул. 8 Марта, 7Б;

- проспект Строителей, 38-40;

- ул. Терновского, 170 и 207 (в районе остановки «ТЦ «Куб» по обеим сторонам дороги);

- ул. Экспериментальная, 8;

- ул. Калинина, 93;

- ул. Луначарского, 11;

- ул. Мира, 27.

Ярмарки по продаже живых цветов будут работать с 9:00 до 19:00.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
цветы ярмарка праздник
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!