В Пензе к 8 Марта планируют открыть 11 цветочных ярмарок

В Пензе по случаю Международного женского дня с 5 по 9 марта организуют цветочные ярмарки. Проект постановления городской администрации проходит антикорупционную экспертизу.

Адреса базаров следующие:

- ул. Чехова (от пересечения с Суворова до пересечения с Бакунина, в районе остановки «Центральный рынок»);

- проспект Победы, 24;

- ул. Карпинского, 39;

- ул. Коммунистическая, 35;

- ул. 8 Марта, 7Б;

- проспект Строителей, 38-40;

- ул. Терновского, 170 и 207 (в районе остановки «ТЦ «Куб» по обеим сторонам дороги);

- ул. Экспериментальная, 8;

- ул. Калинина, 93;

- ул. Луначарского, 11;

- ул. Мира, 27.

Ярмарки по продаже живых цветов будут работать с 9:00 до 19:00.