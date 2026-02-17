18 февраля в 4 микрорайонах Пензы отключат счет

В среду, 18 февраля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса на Бугровке, Шуисте, в Междуречье и на Западной Поляне, а также на улице Куйбышева.

С 8:30 до 12:00 без света останутся ул. Громова; 4, 5, 6, 7-й пр-ды Громова; ул. Карпинского; ул. Правды; 2-й пр-д Огарева; 5-й и 6-й Средние пр-ды (без уточнений по номерам).

С 8:30 до 16:30:

- ул. Буровая, 1-15;

- Буровой пр-д, 1-5;

- ул. Колхозная, 1, 1а, 3-12, 17;

- 2-й Колхозный пр-д, 1-14, 16; 3-й Колхозный пр-д, 3-17;

- пр-д Ломоносова, 8;

- ул. Озерная, 2-16 (четные), 18-20, 22-40 (четные);

- ул. Партизанская, 3, 5-16, 18, 20; 2-я Партизанская, 1, 3, 5-8, 10-24 (четные);

- ул. Пойменная, 3-18, 20-25, 27, 29, 31, 33, 35;

- ул. Пойменная/Чапаева, 1/5;

- ул. Поселковая, 1/2, 2/17, 3-5, 7, 9-12;

- ул. Прогонная, 1, 3-12, 14;

- Прогонный пр-д, 2-16, 18, 19, 19а;

- ул. Проходная, 2а, 4, 4а, 6, 8а;

- ул. Чаадаева, 27а;

- 2-й пр-д Чаадаева, 3, 4, 6-9, 9/6, 11, 11а, 12, 12а, 13/6;

- ул. Чапаева, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 7-10, 12;

- ул. Чапаева/Пойменная, 6/2;

- 6-й пр-д Громова, 29, 31-39, 41-47, 49; 7-й пр-д Громова, 33, 35, 37, 39, 41, 43-51;

- ул. Карпинского, 147, 149-163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 185;

- ул. Аргунова/Левицкого (без уточнений по номерам);

- ул. Боровиковского, 35, 41, 41а, 43а, 43Б, 44-56 (четные), 58, 51-59, 74, 79, стр. 190;

- 2-й пр-д Левицкого, 13-27 (нечетные);

- ул. Локтионова, 12, 22, 24, 26;

- ул. Мира, 3а, 25, 27, 29, 31, 37.

С 9:00 до 16:30 ресурс не будут подавать на Куйбышева, 36.

С 13:00 до 15:30 света не будет по адресам:

- ул. 8 Марта, 3,

- ул. Карпинского, 45.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.