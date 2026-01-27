В пензенских МФЦ стала доступной еще одна услуга для участников СВО

Пензенцы - участники СВО, их супруги и дети могут оформить компенсацию расходов на обучение в техникуме или колледже через МФЦ.

Деньги вернут тем, кто получил образование впервые, по очной форме, не выезжая за пределы региона. Еще одно обязательное условие - возраст не старше 23 лет.

«Компенсация может быть оформлена за 1 предыдущий год по окончании учебного года. Учебный год длится с сентября по июнь. Если обучение завершено в середине учебного года, обращаться за компенсацией также необходимо с 1 июля», - уточнили в областном минэкономразвития.

Для оформления возврата в МФЦ необходимо представить:

- паспорт лица, заключившего договор с учебным заведением (это может быть только сам студент или один из его родителей);

- справку об участии в СВО;

- свидетельство о рождении или другой документ, подтверждающий родство с участником СВО;

- справку об обучении по очной программе.

Кроме того, необходимо передать реквизиты лицевого счета, куда будут перечислены деньги.