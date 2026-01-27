В Пензе в перинатальный центр не пускают курьеров с фастфудом

Многие беременные и роженицы в перинатальном центре областной больницы имени Бурденко в Пензе предпочитают не блюда, которыми кормят в учреждении, а фастфуд, рассказала первый заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.

«Они приглашают курьеров. Курьеры, конечно, приезжают, но мы их разворачиваем. Пусть девушки на нас не обижаются», - пояснила она во время прямого эфира во «ВКонтакте» во вторник, 27 января.

По словам Воробьевой, во-первых, фастфуд не всегда качественная еда.

«Во-вторых, просто нельзя есть эту пищу во время беременности, перед родами и сразу после родов», - сообщила она.

Воробьева добавила: питание в перинатальном центре лечебное. Возможно, некоторым оно не по вкусу, но оно отвечает всем необходимым требованиям.

«Это не домашняя еда. Она, возможно, менее вкусная, потому что там нет приправ, там не такое большое количество соли, как мы дома добавляем», - объяснила Марина Воробьева.

За питание в перинатальном центре отвечают диет-сестра и врач-диетолог. Пробы с блюд всегда снимает дежурный врач.