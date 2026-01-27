В минЖКХ пояснили, должны ли без доплаты вывозить снег со дворов

В минЖКХ пояснили, должны ли без доплаты вывозить снег со дворов
Жителей Пензенской области, чьи дворы оказались завалены снегом, интересует вопрос: обязаны ли управляющие организации вывозить эти горы на полигон или их можно оставить на газонах.

«Вывоз стоит дорого, не всякое ТСЖ способно оплатить, ведь снега очень много», - отметил пензенец.

На вопрос о вывозе ответили в региональном министерстве ЖКХ и ГЗН.

Согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, управляющие организации обязаны очищать дворы от наледи и снега. Они сдвигаются с проезжей части в прилотковую зону или же перемещаются к газонам, на другие свободные территории и хранятся там.

«Вывоз снега является дополнительной услугой. ТСЖ вправе инициировать общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу о периодичности вывоза снега с придомовой территории и определить источник финансирования данного вида работ», - пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в министерстве.

