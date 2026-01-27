Новые правила лечения гриппа: меньше лекарств и дней на болезнь

В России вступил в силу новый стандарт диагностики и лечения гриппа у взрослых. Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

По новым правилам, на лечение гриппа дается 9 дней (ранее было 15). Пополнился список лабораторных исследований, которые врач имеет право назначить пациенту. Например, в нем появилась коагулограмма (анализ свертываемости крови), мазки на коронавирусы. Также заболевший может пройти пульсоксиметрию, чтобы определить уровень концентрации кислорода в крови, рентген органов грудной клетки. Есть в списке и такие исследования, как спинномозговая пункция, рентген придаточных пазух носа, ЭКГ.

Новый стандарт изменил список врачей, на приеме у которых можно поставить диагноз «грипп». Из перечня исчезли эндокринолог и офтальмолог, но там появились пульмонолог, гематолог и акушер-гинеколог. Терапевт и инфекционист остались в списке.

Обновленный стандарт сократил перечень препаратов, применяемых для лечения гриппа. Убраны все антибиотики, а также диуретики, антигистаминные препараты для наружного использования, гемостатики для улучшения свертываемости крови.

Расширился список противовирусных лекарств. В перечень добавили энисамия йодид и риамиловир. В нем также есть действующие вещества препаратов «Арбидол», «Ингавирин», «Кагоцел».

В список вошли муколитические амброксол, бромгексин и отхаркивающий препарат с ним в составе, а также капли для носа «Нафазолин».