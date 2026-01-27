28 января без света останутся дома в центре Пензы и на Маяке

В среду, 28 января, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре города и на Маяке.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Ангарская, 2, 11, 17-31, 34-62, 64, 66;

- 1-й Ангарский пер., 1-8, 10-18, 20, 22, 26;

- 2-й Ангарский пер., 1, 1а, 3, 5/9;

- 3-й Ангарский пер., 3-5, 7, 9, 11;

- ул. Верещагина, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 27, 27Б, 29, 31;

- 1-й пер. Верещагина, 1, 3-12, 14;

- 2-й пер. Верещагина, 1-11 (нечетные), 12, 13, 15-23, 25, 27;

- 3-й пер. Верещагина, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15-26, 28-46, 48;

- ул. Гребная, 1, 2, 4-7;

- ул. Зарубина, 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18;

- 1-й пр-д Зарубина, 2-6;

- 2-й пр-д Зарубина, 3, 4, 5;

- 3-й пр-д Зарубина, 2, 2/3, 5/8, 7, 7/4, 9;

- 4-й пр-д Зарубина, 3, 5, 5Б, 6;

- 5-й пр-д Зарубина, 2, 2а, 4, 4Б, 6, 6а, 8, 10а, 10Б;

- ул. Измайлова, 40, 42, 44;

- ул. Пожарского, 1, 3, 4, 7-10.

С 9:00 до 16:00 ресурс не будут подавать на ул. Славы, 4, 4г, 6.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.