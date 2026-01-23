Проезд из Заречного в Пензу через микрорайон ГПЗ открылся

Проезд из Заречного в Пензу через район ГПЗ открылся для всех видов транспорта. Об этом администрация ЗАТО сообщила в 16:46 пятницы, 23 января.

Движение через микрорайон было либо затруднено, либо невозможно из-за работ по устранению последствий ночной атаки БПЛА.

Система ПВО уничтожила 4 беспилотника. Обломки упали в районе нефтебазы, произошло возгорание.

Для тушения привлекли более 100 спасателей, 22 спецмашины и 2 пожарных поезда.

«На объекте развернута группа оперативного штаба. Самое главное, что никто не погиб, не пострадал, не получил ранений», - подчеркнул ранее губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Из-за случившегося ранним утром закрыли движение в районе Ахунского переезда. Пользоваться им разрешили только водителям автобусов и маршруток.