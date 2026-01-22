Пензенцы за праздники съели 20 т селедки под шубой и 15 т заливного

Пензенская сеть магазинов «Караван», известная своей кулинарией, подвела итоги праздничных дней и подсчитала, сколько тонн салатов и закусок приготовили ее повара для жителей региона.

Безусловным лидером праздничного стола стала селедка под шубой. Этот салат оказался самым востребованным - пензенцы съели 20 тонн блюда. Для сравнения: это 14 полностью загруженных автомобилей «Газель».

Второе место в рейтинге продаж неожиданно заняло заливное из языка, говядины или курицы. Пензенцы приобрели 15 тонн блюда. Ненамного отстал традиционный холодец с чесноком - его вес в общей корзине составил 10 тонн.

По достоинству оценили жители области и изысканные закуски от «Каравана». Около 5 тонн пришлось на профитроли с творожным сыром и красной рыбой, а также на брускетты.

Среди горячих праздничных блюд в топ вошла утка, фаршированная яблоками. Всего пензенцы купили 3 тонны этого блюда.

Винегрет в этом году слегка опередил оливье, а цезарь шел на равных с «Мимозой». Суммарно этих салатов было съедено более 20 тонн.

Новогоднее пиршество завершено, и теперь торговая сеть готовит меню к следующим праздникам. На носу Масленица, а значит, «Караван» порадует пензенцев блинами.

