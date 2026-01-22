Названо число погибших при пожарах в Пензенской области в 2025 году

В 2025 году в Пензенской области потушили 2 203 пожара. Это на 19% меньше, чем в 2024-м, сообщил в четверг, 22 января, руководитель регионального ГУ МЧС России Дмитрий Козлов. Он подвел итоги работы спасателей в минувшем году.

При пожарах погибло 66 человек, на 25% меньше, чем в 2024-м. Пострадали 53 человека.

В жилом секторе случилось 786 пожаров - 36% от общего количества. Их основными причинами стали неосторожное обращение с огнем (62%), нарушение устройства и эксплуатации электрооборудования (19%) и печей (10%).

Наиболее неблагоприятная обстановка с пожарами отмечена в Пензе, Наровчатском, Малосердобинском районах.

По словам первого зампреда регионального правительства Владимира Щекина, снижение числа возгораний произошло во многом благодаря профилактической работе. Так, в домах пензенцев в 2025-м установили около 4 000 пожарных извещателей, а всего за 5 лет - 22 000.

«Эта мера позволила предотвратить гибель по меньшей мере 70 человек, в том числе 34 несовершеннолетних», - отметил Щекин.

В 2024 году в регионе произошло 2 711 техногенных пожаров. При них погибли 87 человек.