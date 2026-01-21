В регионе планируют увеличить стоимость 1 кв. м жилья на селе

В Пензенской области планируется утвердить стоимость 1 квадратного метра жилья на сельских территориях. Проект соответствующего приказа главы регионального минсельхоза Романа Калентьева сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Предполагается, что в 2026 году цена составит 45 550 рублей.

Этот показатель используется для расчета социальной выплаты на строительство или покупку жилья в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Она предоставляется нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Приказ вступит в силу с момента его официального опубликования.

В 2025 году стоимость 1 квадратного метра жилья на селе составляла 44 950 рублей.