Названы 5 льгот для пензенцев, о которых не все знают

Далеко не все пензенцы знают, что в регионе действует целый набор мер поддержки многодетных семей. Эти льготы и выплаты позволяют заметно снизить расходы на коммунальные услуги, проезд и образование, что становится ощутимой финансовой помощью.

Так, многодетные семьи в Пензенской области имеют право на несколько видов денежных выплат.

На каждого ребенка в возрасте до 6 лет предусмотрена ежегодная поддержка в размере 610 рублей. На детей от 6 лет и до окончания школы - ежегодная выплата 5 000 рублей (при условии, что обучение проходит на территории региона).

Другая мера поддержки - ежемесячная компенсация расходов на жилье и коммунальные услуги. Она составляет 30% фактически оплаченной суммы и помогает существенно сократить обязательные платежи семьи.

Кроме того, предусмотрена ежемесячная выплата на проезд детей-школьников в общественном транспорте - 594 рубля на ребенка. Эти средства предоставляются в период с сентября по май.

Перечисленные меры поддержки распространяются на многодетные семьи, зарегистрированные в Пензенской области и воспитывающие 3 и более детей, возраст старшего из которых не превышает 18 лет (23 лет - при условии очного обучения).

Подать заявление на получение компенсаций вправе один из родителей, состоящих в зарегистрированном браке. Также право на оформление выплат имеют матери или отцы, не состоящие в браке, если с ними проживают трое и более детей.

С 2025 года в регионе введена еще одна значимая мера поддержки. Вступившее в силу постановление правительства Пензенской области № 549-пП предусматривает компенсацию половины стоимости платного обучения для детей из многодетных семей. Речь идет о студентах, обучающихся на внебюджетной основе в учреждениях среднего профессионального или высшего образования.

Компенсация предоставляется после окончания учебного года и составляет 50% фактически уплаченной суммы. Льгота распространяется на студентов федеральных государственных колледжей и вузов, расположенных на территории Пензенской области, и может быть оформлена только на 1 ребенка из многодетной семьи.