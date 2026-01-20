В регионе за год составили более 10 тыс. протоколов за парковку на газоне

В регионе за год составили более 10 тыс. протоколов за парковку на газоне
В Пензенской области в 2025 году органы местного самоуправления составили 14 654 административных протокола, сумма наложенных штрафов достигла 97 млн рублей.

Пока взыскали 89%, это 87 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.

По данным регионального министерства ЖКХ и ГЗН, основными видами административных нарушений в сфере благоустройства стали парковка на газонах, спортивных и детских площадках (10 599 протоколов), ненадлежащее содержание территорий общего пользования (2 152) и нарушения, связанные с осуществлением земляных работ (217).

В 2024 году составили 9 654 протокола и наложили штрафы на сумму более 74 млн рублей. Взыскать удалось 66% (49 млн рублей).

В августе 2025-го в регионе ввели новый штраф - за парковку СИМ (средств индивидуальной мобильности) в неположенных местах. Для граждан он составляет от 3 000 до 4 000 рублей. В ноябре в Пензе утвердили список мест, где нельзя оставлять электросамокаты.

