В Пензенской области могут появиться корпоративные ясли и детсады

Общество

В Пензенской области могут появиться корпоративные ясли и детсады
В Пензенской области для работников промышленных предприятий начнут формировать корпоративные демографические программы.

Так, предполагается ввести выплаты при рождении первого, второго и последующих детей. Причем получать их смогут как женщины, так и мужчины - в зависимости от того, кто из родителей трудится на объекте.

«Думаю, что этот вопрос нужно всесторонне обсудить на заседании региональной Ассоциации промышленников, создав в итоге типовую модель», - отметил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Помимо этого, планируется создать корпоративные ясли и детские сады.

«Строить будем через механизм софинансирования, дал поручение проработать все юридические нюансы», - добавил глава региона.

