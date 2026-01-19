В Пензе стартовал проект для женщин из семей участников СВО

В Пензе стартовал проект для женщин из семей участников СВО
В Пензе стартовал благотворительный проект «Берегиня» для матерей, жен, сестер и дочерей участников, ветеранов и погибших бойцов СВО. Его цель - помочь женщинам обрести внутренний баланс, сообщили в местном филиале фонда «Защитники Отечества».

Проект рассчитан на полгода. Первым мероприятием стала фотосессия участниц.

Далее их ждет обширная программа: занятия по психологии, кулинарии, танцам, живописи, косметологии, уроки ораторского и театрального мастерства, школа этикета, работа со стилистом, фитнес, обучение навыками оказания первой помощи и уроки самообороны.

«Мы открыты для самых разных предложений и с радостью примем любые инициативы, которые помогут участницам проекта реализовать свои идеи и осуществить давние мечты. Наша цель - создать пространство, где каждая сможет раскрыть потенциал и воплотить в жизнь то, что для нее важно», - пояснила руководитель филиала фонда Ольга Клейменова.

В финале проекта все участницы получат памятные призы.

