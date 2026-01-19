Питание при переломе: полезные и запрещенные продукты

Зимой из-за гололеда, плохой освещенности и снегопадов нередко случаются переломы. В таком случае обязательно нужно обращаться за медицинской помощью, а помочь организму быстрее восстановиться и сформировать прочную костную ткань можно с помощью питания.

Есть продукты, которые ускоряют процесс заживления и которые его замедляют, сообщили в Роскачестве.

Что нужно есть:

- продукты, богатые кальцием, который необходим для прочности костей: молоко, йогурт, творог, сыр (особенно твердые сорта), зеленые листовые овощи (капусту, шпинат), рыбу с костями (сардины, кильку, анчоусы);

- продукты с витамином D, без которого кальций не усваивается: жирную рыбу (лосось, тунец, скумбрию), яичные желтки, обогащенные молочные продукты;

- белковые продукты - белок нужен для формирования коллагена («каркаса» кости): мясо, птицу, рыбу, яйца, творог, бобовые, орехи, семена;

- продукты с витамином K, помогающим кальцию встраиваться в кость: капусту, шпинат, зелень;

- продукты с витамином C, участвующим в синтезе коллагена и укреплении соединительных тканей: шиповник, цитрусовые, киви, ягоды, болгарский перец.

- продукты, содержащие ускоряющий регенерацию тканей цинк (мясо, морепродукты, орехи, семена), помогающий усвоению кальция магний (зеленые овощи, орехи, бобовые) и укрепляющий костную ткань фосфор (мясо, рыбу, яйца).

Что стоит исключить или ограничить:

- обработанные продукты (фастфуд, сладости, снеки), почти не содержащие полезных веществ и замедляющие заживление;

- газированные напитки и колу, которые содержат избыток фосфатов, вымывающих кальций;

- алкоголь, нарушающий обмен кальция и снижающий выработку костной ткани;

- кофеин и соль, избыток которых ускоряет выведение кальция из организма.

Специалисты советуют питаться разнообразно, комбинируя продукты из разных групп, пить больше воды (она помогает доставлять минералы в ткани) и не злоупотреблять витаминными комплексами - они показаны только при подтвержденном дефиците.