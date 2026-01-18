19 января морозы в Пензенской области сойдут с пика

19 января в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на понедельник уличные термометры покажут -15...-20 градусов (местами до -25), днем потеплеет до -8...-13, вероятен небольшой снег.

К следующей ночи (на вторник) ожидается понижение температуры до -10...-15, осадки выпадут в большинстве районов.

В течение суток ветер сменится с западного на северо-западный, но скорость будет постоянно - 5-10 м/с.

В выходные регион попал под влияние арктического антициклона. Из-за затока холодного воздуха морозы вышли на пик, но далее господство атмосферного фронта начнет ослабевать.

В народном календаре 19 января - Крещение. Праздник традиционно связан с крепкими морозами, но после этого дня погода начинала меняться.