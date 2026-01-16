Опубликован график приема участников СВО и их семей в январе

Администрация Пензы обнародовала график приема участников СВО и членов их семей в январе.

Встречи проведут в здании мэрии на площади Маршала Жукова, 4, в кабинете 129. Посетителей ждут по четвергам, 22 и 29 января, в 15:00.

Требуется предварительно записаться на прием по телефону 70-03-73. Звонки принимаются по будням с 9:00 до 17:00.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запустили в сентябре 2023 года. Он предусматривает проведение личного приема для бойцов и членов их семей.

С посетителями общаются заместитель главы администрации города, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в мэрии.