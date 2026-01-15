Владельцу «Метро Сити» не удалось добиться снижения налогов в суде

Владельцу «Метро Сити» не удалось добиться снижения налогов в суде
Собственнику ТЦ «Метро Сити» (бывший универсам на Карпинского, 39) не удалось добиться отмены решения Пензенского областного суда, по которому он обязан платить повышенный налог.

Здание приказом регионального министерства госимущества внесено в список объектов, для которых налоговая база рассчитывается по кадастровой стоимости, зафиксированной в ЕГРН.

Несогласный с ростом затрат на 2% (ставка, принятая в Пензенской области) владелец торгового центра, ООО «Схема», заявил о нарушении своих прав и подал апелляцию с требованием признать включение ТЦ в указанный перечень недействительным.

В министерстве госимущества пояснили, что здание состоит в реестре на основании технического паспорта. По данным документа, под коммерческие помещения отведено больше 20% общей площади 2-этажного строения. Таким образом, категория для налогообложения определена законно.

Суд, изучив материалы дела, отказал в удовлетворении иска.

«По ул. Карпинского, д. 39, осуществляют свою деятельность магазины, салоны сотовой связи, кофейни, офис, которые занимают свыше 48% общей площади нежилого здания. Следовательно, здание обоснованно включено Министерством государственного имущества Пензенской области в оспариваемый перечень», - сообщили в областном суде.

Апелляционная инстанция поддержала это решение и оставила его в силе. Жалобу владельца «Метро Сити» отклонили.

