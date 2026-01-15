В Пензе терминалы для безналичной оплаты появятся еще в 120 маршрутках

Все микроавтобусы, работающие на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в Пензе, планируют оборудовать терминалами безналичной оплаты проезда, сообщили в областном министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

Пока устройства появились на следующих маршрутах: № 1, 1т, 9к, 16, 21, 27, 29, 43, 55, 59, 63, 73, 77 и 85. Все они работают по нерегулируемому тарифу.

Сейчас банковской картой можно оплатить проезд в 109 микроавтобусах.

Оставшиеся маршруты, на которых задействованы порядка 120 машин, также хотят оборудовать терминалами. Срок не указывается.

«Это часть плана по улучшению обслуживания людей в общественном транспорте. Сейчас работа уже ведется», - пояснили в минстрое.