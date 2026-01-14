Врач напомнил, кому нельзя нырять в прорубь на Крещение

Несмотря на распространенное мнение об оздоравливающем эффекте крещенских купаний, погружение в ледяную купель может обернуться большими проблемами для сердца и сосудов. Об этом предупредил врач-кардиолог Денис Прокофьев, его цитирует 360.ru.

«Первое, что нужно сделать, - провести хотя бы минимальную скрининговую диагностику работы сердечно-сосудистой системы: сделать ЭКГ, посмотреть давление, пульс, выявить, нет ли каких-то противопоказаний», - подчеркнул медик.

К числу безусловных противопоказаний относятся в первую очередь инфаркт и инсульт в анамнезе, диагностированные поражения вен и артерий, тромбоз нижних конечностей, варикоз или хроническая венозная недостаточность.

Но даже здоровым людям нельзя погружаться в прорубь без предварительной подготовки. Необходимо сделать разогревающую разминку, чтобы ускорить кровоток и подготовить сердце к нагрузке. Резкие прыжки в полынью подвергают организм сильному стрессу.

После выныривания жизненно важно согреться. Как правило, около иорданей есть пункты обогрева, но без многослойной одежды не обойтись. Процесс должен идти естественным способом - «горячие» мази, медпрепараты для повышения давления и тем более алкоголь исключены.