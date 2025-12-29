В Пензе появился новый аппарат для облегчения дыхания новорожденных

29.12.2025 | 08:41

В перинатальном центре областной больницы имени Н. Н. Бурденко начали использовать новый аппарат для терапии новорожденных оксидом азота «Тианокс».

Этот прибор российского производства позволяет получать оксид азота из окружающего воздуха и контролируемо вводить его в дыхательные пути новорожденного. Он прост в эксплуатации и обслуживании, сообщили в региональном минздраве.

«Закись азота способствует расширению сосудов легких, улучшая таким образом кровоток и газообмен. Это особенно важно для новорожденных с легочной гипертензией, поскольку позволяет снизить давление в легочных артериях и облегчить дыхание», - объяснила заместитель главного врача по педиатрической помощи областной больницы Наталья Сапожникова.

Действие закиси азота начинается почти сразу после начала ингаляции, что позволяет быстро оценить эффективность терапии.

Ранее стало известно, что практически 90% медицинских аппаратов и изделий в перинатальном центре изношены и нуждаются в замене. В 2026 году туда планируется поставить 207 единиц современного оборудования общей стоимостью более 250 млн рублей. В медучреждении появятся современные передвижные УЗИ- и рентгеновские аппараты, специализированные операционные системы, мониторинговые комплексы, электрокардиографы, оборудование для искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы и др.