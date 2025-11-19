Стало известно, как выйти на пенсию на 2 года раньше по стажу

Имеющие длительный трудовой стаж граждане имеют право выйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного срока. Такая льгота предоставляется женщинам, отработавшим 37 лет, а также мужчинам, имеющим стаж 42 года.
При этом обязательно наличие минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Досрочная пенсия назначается по заявлению, которое можно подать через «Госуслуги» или лично обратившись в клиентскую службу Социального фонда России.
Проверить наличие стажа, дающего право на досрочную пенсию, можно заранее, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета на «Госуслугах».
«Также можно заблаговременно обратиться в нашу клиентскую службу с имеющимися документами для назначения пенсии. Сотрудники СФР окажут необходимое содействие», - пояснили в пресс-службе Соцфонда.
