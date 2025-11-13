Общество

Штрафовать по камерам за отсутствие полиса ОСАГО решили раз в день

В среду, 12 ноября, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, в котором предлагается не чаще 1 раза в сутки штрафовать водителей за отсутствие полиса ОСАГО в случае выявления этого нарушения дорожными камерами. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в статью 12.37 КоАП РФ. Они необходимы в связи с внедрением контроля полисов ОСАГО через средства фотовидеофиксации нарушений. Система будет связываться с электронной базой и проверять, есть ли у автовладельца страховка.

«При этом одним из основных препятствий к внедрению соответствующих проверок с применением камер фотовидеофиксации является действующая в настоящее время формулировка статьи 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, позволяющая неоднократно в течение суток привлекать к административной ответственности за эксплуатацию транспортного средства без полиса ОСАГО», - отмечается в пояснительной записке.

Изменения в закон решат эту проблему.

Если документ примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. До этого момента в стране завершат модернизацию сервиса, фиксирующего нарушения правил, на базе программного обеспечения «Паутина». Также собираются отработать механизм внесения штрафов за управление машиной без полиса ОСАГО.

