Штрафовать по камерам за отсутствие полиса ОСАГО решили раз в день

В среду, 12 ноября, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, в котором предлагается не чаще 1 раза в сутки штрафовать водителей за отсутствие полиса ОСАГО в случае выявления этого нарушения дорожными камерами. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в статью 12.37 КоАП РФ. Они необходимы в связи с внедрением контроля полисов ОСАГО через средства фотовидеофиксации нарушений. Система будет связываться с электронной базой и проверять, есть ли у автовладельца страховка.
«При этом одним из основных препятствий к внедрению соответствующих проверок с применением камер фотовидеофиксации является действующая в настоящее время формулировка статьи 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, позволяющая неоднократно в течение суток привлекать к административной ответственности за эксплуатацию транспортного средства без полиса ОСАГО», - отмечается в пояснительной записке.
Изменения в закон решат эту проблему.
Если документ примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. До этого момента в стране завершат модернизацию сервиса, фиксирующего нарушения правил, на базе программного обеспечения «Паутина». Также собираются отработать механизм внесения штрафов за управление машиной без полиса ОСАГО.
Новости по теме
- В Белинском наказали 25-летнюю любительницу тонировки
- Водителей легковушек стали штрафовать на сотни тысяч рублей из-за грузовиков
- Все бюджетные места в ординатуре медвузов станут целевыми
- Движение в 2-м проезде Свердлова будет перекрыто до 30 ноября
- Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за шума
- Стало известно, кто пострадал после падения машины с Бакунинского моста
- В России собрались резко повысить один вид штрафов
- В Пензе с Бакунинского моста слетела машина с пятью людьми
- В Пензе после ДТП на улице Мира госпитализировали мужчину
- В аварии у ЦУМа пострадала 76-летняя женщина-водитель
Последние новости
- 13 ноября в Пензенской области станет чуть теплее
- В Пензенской области на авиабилеты иностранцам готовы потратить 1 млн
- Пенсионеров приглашают в «Рубин» на суставную гимнастику
- Прокуратура потребовала провести ремонт подъезда к селу Телегино
- Стала известна стоимость новогодней елки для Соборной площади
- С перфоратором и без: пензенцы осенью массово занялись ремонтом
- На штрафстоянке в Пензе планируют увеличить плату
- В финальном доме ЖК «Новелла» осталось всего 15 квартир
- Сложный случай: врачи помогли пензячке родить здорового ребенка
- Купюра со взрывчаткой: россиян попросили не поднимать вещи с земли
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!