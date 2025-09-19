21 сентября в центре Пензе изменят схему движения из-за крестного хода

19.09.2025 | 17:37

В воскресенье, 21 сентября, в 13:00 в Пензе состоится крестный ход. Из-за этого вносят изменения в схему дорожного движения в центре города.

С 22:00 20 сентября до 14:30 21 сентября запретят остановку и стоянку машин на улицах:

- Октябрьской - от Володарского до Московской,

- Московской - от Октябрьской до Бакунина,

- Богданова - от Лермонтова до Свердлова.

С 12:00 до 14:30 21 сентября будет нельзя проехать по улицам:

- Октябрьской - от Володарского до Московской,

- Московской - от Октябрьской до Бакунина.

С 13:00 до 14:30 21 сентября ограничат движение по улице Богданова - от Лермонтова до Свердлова, сообщили в мэрии.

Крестный ход организуют в поддержку российского воинства и приурочат к празднованию Рождества Пресвятой Богородицы и победы благоверного князя Дмитрия Донского на Куликовом поле. Его возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, сообщили в епархии.

Крестный ход начнется с праздничного молебна у Богоявленского храма (Московская, 116). Далее участники пойдут вверх по Московской до Спасского собора. Затем шествие продолжится до Введенской церкви (Куйбышева, 1а), где завершится богослужение.