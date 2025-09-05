Из-за пробок в Заре и Арбекове изменят схему дорожного движения

05.09.2025 | 07:56

В Пензе специалисты думают над тем, как упростить выезд из Зари и избавиться от пробок в Дальнем Арбекове.

Новая схема организации дорожного движения уже разрабатывается, заявил ЦУР заместитель начальника управления ЖКХ города Дмитрий Крысин.

Кроме того, специалисты рассматривают возможность установки других программ для светофоров, которые помогли бы предотвратить заторы. Речь о перекрестке улиц 65-летия Победы, Генерала Глазунова и проспекта Строителей.

Схему организации дорожного движения думают изменить на пересечении улицы 65-летия Победы и проспекта Строителей.

«Улицу 65-летия Победы сделать второстепенной дорогой, а проспект Строителей сделать главной», - пояснил Крысин.

Решается вопрос подключения к адаптивной системе светофоров от улицы 65-летия Победы до Ладожской.

Жители Зари и Дальнего Арбекова столкнулись с проблемами из-за ремонта участка М-5 и запрета левого поворота на трассу. После начала учебного года по утрам микрорайоны стоят в огромных пробках. Люди опаздывают на работу, учебу, прием у врачей.