29 июля почти в половине Пензы на сутки отключат воду

С 8:00 вторника, 29 июля, до 8:00 30-го числа почти в половине Пензы отключат водоснабжение.
Будет остановлена насосная станция водопровода «Подгорная Новая» (в связи с подготовкой к отопительному сезону), сообщили в Горводоканале. Запланирована замена запорной арматуры на распределительной сети.
Воду отключат по следующим адресам:
- ул. Тамбовская,
- ул. Калинина,
- ул. Куйбышева,
- ул. Богданова,
- ул. Свердлова,
- ул. Лермонтова (часть),
- ул. Советская,
- ул. Белинского,
- ул. Московская,
- ул. Володарского,
- ул. М. Горького,
- ул. Кирова (от Кураева вниз),
- ул. Ключевского,
- ул. Революционная,
- ул. Пушкина,
- ул. Кулакова,
- ул. Ставского,
- ул. Бакунина,
- ул. Урицкого,
- ул. Некрасова,
- ул. Плеханова,
- ул. Гладкова,
- ул. Суворова,
- пр. Победы (от памятника до ул. Серпуховской),
- ул. Фурманова,
- ул. Вяземского,
- ул. Островского,
- ул. Пугачева,
- ул. Толстого,
- ул. М. Бугровка,
- ул. 8 Марта,
- ул. Декабристов,
- ул. Некрасова,
- ул. Бекешская,
- ул. Коммунистическая,
- ул. Ворошилова,
- ул. Пионерская,
- Заводской район,
- Бугровка,
- микрорайон Райки,
- Южная Поляна,
- 610-й квартал,
- о. Пески,
- Шуист (частично),
- Пенза-IV,
- Пенза-III (до Бакунинского моста),
- район автовокзала,
- Север,
- п. ЗИФ.
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