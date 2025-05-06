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Общество

Названа стоимость салюта, который запустят с ул. Мира в Пензе

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Праздничный салют, который 9 мая запустят со смотровой площадки на улице Мира, будет стоить 1 млн 638 тысяч 400 рублей.

Договор на эту сумму 30 апреля был заключен между Пензенским зоопарком, получающим субсидии из городского бюджета, и местной фирмой.

Салют начнется в 21:45 и продлится 15 минут. В общей сложности исполнитель должен сделать не менее 804 залпов максимально возможной цветовой гаммы. Планируется использовать такой элемент, как фейерверочный шар.

Высота разрывов пиротехнических изделий - до 150 метров, интервал между выстрелами - не более 3 секунд, говорится в документации на портале госзакупок.

Ранее сообщалось, что на 15-минутном салюте в Терновке за 631 200 рублей должно прогреметь не менее 621 залпа (среди элементов - салютная батарея и фейерверочный шар).

Стоимость 30-минутного огненного шоу на набережной Суры, в районе стелы «Росток», составит 3 млн 69 тысяч рублей. Там предполагается выпустить в небо не менее 4 781 залпа, из них высотных - 1 626.

У стелы «Пенза - город трудовой доблести» в Арбекове будет не салют, а «фейерверочный показ», как выразилась начальник городского управления культуры Вера Фейгина. Залпы также запустят с крыш домов на ул. Бутузова, Минской, Попова, Июльской (поселок Мичуринский), Карпинского и Измайлова/Ангарской. Начало в 21:45.

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