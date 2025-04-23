Опрос: каждый второй участник совещаний отвлекается на иные задачи

23.04.2025 | 15:11

По данным опроса, проведенного ВТБ, частота совещаний и нарастающая многозадачность заставляют жителей Приволжского федерального округа (ПФО) решать параллельные вопросы во время рабочих встреч. Более половины опрошенных (52%) признаются, что отвлекаются на совещаниях, если тема не вызывает интереса, а 12% часто совмещают их с другими делами или вовсе не слушают. Каждый третий приволжанин считает длительные обсуждения пустой тратой времени.

Согласно исследованию, 69% финансово активных жителей ПФО присутствуют на рабочих совещаниях, из них 36% - регулярно. В то же время почти половина (49%) работников делают это онлайн через онлайн-платформы. Каждый третий сотрудник участвует как в офлайн-, так и в онлайн-совещаниях.

Офлайн-совещания обеспечивают лучшую концентрацию: почти 2/3 участников внимательно слушают и делают заметки. Однако каждый четвертый признается, что во время встреч думает о посторонних делах: строит планы на вечер, читает почту или листает социальные сети.

В онлайн-формате сосредоточенность ниже: только половина участников внимательно слушают и смотрят в камеру. 47% параллельно работают над другими задачами, 17% листают соцсети или читают новости, 12% готовят или едят, 7% занимаются домашними делами с выключенной камерой, а 4% играют в компьютерные игры.

Онлайн-совещания также расслабляют требования к дресс-коду. 47% опрошенных одеваются для рабочих созвонов так же, как для похода в офис. Около четверти респондентов надевают только верхнюю часть официальной одежды, каждый пятый предпочитает неформальный стиль или домашнюю одежду, а 13% просто отключают камеру, чтобы не демонстрировать свой внешний вид.

Большинство опрошенных (84%) никогда не попадались на том, что не слушают коллег на совещаниях, и считают себя мастерами маскировки. Тем не менее 16% признались, что их засмеяли на офлайн-совещаниях за вопросы невпопад или невыключенную камеру в онлайн-формате.

Каждый четвертый приволжанин (27%) считает, что на онлайн-совещаниях отвлекаются чаще. 28% опрошенных убеждены, что это зависит от самого человека, а не от формата мероприятия. Еще треть респондентов полагают, что отвлекаться можно одинаково как на онлайн-, так и на офлайн-встречах.

* Опрос проведен ВТБ с 4 по 16 апреля по репрезентативной выборке среди 1 500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч жителей.