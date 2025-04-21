В Заречном на протяжении 3 дней будут отключать горячую воду

21.04.2025 | 11:26

В Заречном с 22 по 24 апреля пройдут плановые гидравлические испытания тепловых сетей. Из-за этого с 8:00 до 17:00 в городе будут отключать горячую воду.

Цель мероприятий - выявление дефектов. После их обнаружения коммунальщики составят график устранения неполадок в приоритетном порядке.

«В первую очередь к циркуляции будут подключены те участки тепловых сетей, на которых в процессе испытаний не было выявлено повреждений. Соответственно и горячая вода появляется у них в первую очередь.

Затем работы будут выполняться на тех дефектах, устранение которых позволяет подключить к циркуляции в кратчайший срок наибольшее количество потребителей горячей воды (обычно это повреждения на участках магистральных трубопроводов)», - уточнили в ООО «ЭнергоПромРесурс».

Зареченцев попросили быть предельно осторожными вблизи сетей, не подходить к местам парения и не проезжать на автомобилях через парящие лужи.

«При обнаружении признаков утечки теплоносителя (парение, появление горячей воды, образование промоин) необходимо сообщить в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 65-53-38», - добавили ресурсники.