Не раскрывать зонт: в МЧС напомнили о правилах безопасности в грозу

В субботу, 12 апреля, в 15:00 ГУ МЧС России по Пензенской области выпустило предупреждение для жителей региона о предстоящей в ближайшие 1-3 часа грозе. Также она может разразиться и вечером.
Спасатели напомнили основные правила безопасности при разгуле стихии:
- не стоять под деревом;
- не раскрывать зонт;
- убрать мобильный телефон в сумку;
- не надевать одежду с металлическими аксессуарами, так как металл - проводник электрического тока.
«Эпицентр грозы рядом, если гром и молния бьют одновременно», - добавили в пресс-службе ведомства.
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