Не раскрывать зонт: в МЧС напомнили о правилах безопасности в грозу

12.04.2025 | 15:05

В субботу, 12 апреля, в 15:00 ГУ МЧС России по Пензенской области выпустило предупреждение для жителей региона о предстоящей в ближайшие 1-3 часа грозе. Также она может разразиться и вечером.

Спасатели напомнили основные правила безопасности при разгуле стихии:

- не стоять под деревом;

- не раскрывать зонт;

- убрать мобильный телефон в сумку;

- не надевать одежду с металлическими аксессуарами, так как металл - проводник электрического тока.

«Эпицентр грозы рядом, если гром и молния бьют одновременно», - добавили в пресс-службе ведомства.