В Пензе объяснили выбор места для памятного знака участникам СВО

11.04.2025 | 12:06

В Пензе объяснили, почему для размещения памятного знака участникам СВО выбрали именно сквер Воинской доблести в границах улиц Володарского и Максима Горького.

На неудобство локации пожаловалась подписчица Telegram-канала главы города.

«Почему этот памятный знак надо устанавливать на одной небольшой площадке с другими памятными объектами, посвященными другим историческим событиям? К этому месту не подойти, не подъехать... Собирать народ и проводить памятные мероприятия здесь тоже неудобно: со всех сторон дороги - с детьми не погулять, с однополчанами не повстречаться... В городе много свободных мест, и логично было бы иметь такие памятные места в разных районах города, особенно в новых микрорайонах», - высказалась пользовательница.

Представитель управления градостроительства и архитектуры отметил, что площадка изначально оформлена как мемориальный комплекс, посвященный военным событиям в стране.

«Территория имеет удобное расположение как для пешеходов, так и для автолюбителей (с автостоянкой). Структура сквера подходит как для проведения памятных мероприятий, так и для отдыха, в том числе для прогулок с детьми (оборудована детская площадка, музей военной техники на открытом воздухе)», - перечисляется в ответе.

В управлении добавили, что по окончании СВО администрация рассмотрит вопрос о размещении в городе нового мемориального комплекса.

В начале апреля в Пензе стартовал капитальный ремонт части сквера Воинской доблести, где будет установлен вышеупомянутый знак. На работы потратят в общей сложности 15 млн 708 тысяч 840 рублей.

Памятный знак планируется открыть к 12 июня, когда празднуются День России и День города. Основой композиции станет символ Z, а также образ Георгия Победоносца, который считается небесным покровителем воинов.