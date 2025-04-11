Сетевое издание|18+|Пятница|11 апр 2025|15:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе объяснили выбор места для памятного знака участникам СВО

Печать
Telegram

В Пензе объяснили, почему для размещения памятного знака участникам СВО выбрали именно сквер Воинской доблести в границах улиц Володарского и Максима Горького.

На неудобство локации пожаловалась подписчица Telegram-канала главы города.

«Почему этот памятный знак надо устанавливать на одной небольшой площадке с другими памятными объектами, посвященными другим историческим событиям? К этому месту не подойти, не подъехать... Собирать народ и проводить памятные мероприятия здесь тоже неудобно: со всех сторон дороги - с детьми не погулять, с однополчанами не повстречаться... В городе много свободных мест, и логично было бы иметь такие памятные места в разных районах города, особенно в новых микрорайонах», - высказалась пользовательница.

Представитель управления градостроительства и архитектуры отметил, что площадка изначально оформлена как мемориальный комплекс, посвященный военным событиям в стране.

«Территория имеет удобное расположение как для пешеходов, так и для автолюбителей (с автостоянкой). Структура сквера подходит как для проведения памятных мероприятий, так и для отдыха, в том числе для прогулок с детьми (оборудована детская площадка, музей военной техники на открытом воздухе)», - перечисляется в ответе.

В управлении добавили, что по окончании СВО администрация рассмотрит вопрос о размещении в городе нового мемориального комплекса.

В начале апреля в Пензе стартовал капитальный ремонт части сквера Воинской доблести, где будет установлен вышеупомянутый знак. На работы потратят в общей сложности 15 млн 708 тысяч 840 рублей.

Памятный знак планируется открыть к 12 июня, когда празднуются День России и День города. Основой композиции станет символ Z, а также образ Георгия Победоносца, который считается небесным покровителем воинов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте