Гадалок и магов предлагают обязать заключать договоры с клиентами

11.04.2025 | 08:24

В Госдуме предлагают ограничить рекламу эзотерических, духовных и энергетических услуг и наносить на нее соответствующие пометки. Кроме того, магов, рунистов, гадалок, астрологов и других «экспертов по неизведанному» хотят обязать подписывать договор с указанием конкретных результатов предоставленных услуг. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В январе был внесен законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов. В отзыве Правительства РФ указывается, что он нуждается в существенной доработке.

Между тем подготовлен другой, расширенный проект закона. В него вошел перечень из 38 различных «профессий», рекламу которых предлагается запретить.

В четверг, 10 апреля, на заседании рабочей группы напомнили: в 2023 году эксперты Российской академии наук назвали астрологию лженаукой и рекомендовали гражданам не использовать услуги астрологов при принятии важных жизненных решений, а СМИ - отказаться от рекламы таких услуг.

Тем не менее вера россиян в паранормальное растет. По данным исследований, которые привел профессор Института психологии РАН Тимофей Нестик, в 2024 году среди молодых людей 18-24 лет стало больше тех, кто верит в колдовство. А в целом свыше трети россиян верят, что экстрасенсы способны предсказывать будущее.

По словам депутата Нины Останиной, в 2024 году россияне потратили на услуги тарологов, экстрасенсов, гадалок и других представителей эзотерических услуг около 2,4 трлн рублей. Общее количество пользователей ресурсов о неизведанном выросло за год на четверть. А на маркетплейсах взлетели цены на свечи (+283%), спиритические доски (+185%) и карты таро (+147%).

Тимофей Нестик предложил помечать рекламу магов, гадалок и астрологов надписями «опровергнуто наукой» или «фейк». Парламентарии поддержали эту идею.

В свою очередь автор законопроекта против тарологов Андрей Свинцов заявил, что этим дело не ограничится.

«Принцип должен быть таким: если вы берете с клиента деньги, то подписывайте договор об исчисляемом и доказуемом результате. В противном случае будете отвечать по статье за мошенничество», - пояснил он.

Представители Минцифры и Роскомнадзора подтвердили, что, как только информацию об услугах магов, астрологов, экстрасенсов, гадалок, медиумов и космотерапевтов признают незаконной, ее смогут блокировать в течение суток. Владельцам ресурсов будут направляться соответствующие предписания, а в случае их неисполнения предусмотрят штрафы на крупные суммы.