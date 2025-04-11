Автобус № 415 будет дважды в день заезжать на станцию Ардым

11.04.2025 | 09:57

С понедельника, 14 апреля, автобус № 415, курсирующий между Пензой и селом Старая Каменка Пензенского района, дважды в день будет заезжать на станцию Ардым, расположенную в стороне от основного маршрута.

Как сообщил глава Пензенского района Сергей Балакин, вопрос об изменении схемы движения подняли жители села Ленино.

На станцию Ардым будут заезжать автобусы, отправляющиеся в 7:30 из села Старая Каменка и в 17:30 от магазина «Форпост» (с. Засечное, ул. Ново-Терновская, 3).

Ранее стало известно, что с 1 апреля в Пензенской области 8 пригородных и междугородних маршрутов перевели на регулируемый тариф: № 101 и 103 (г. Заречный - г. Пенза), 159 (г. Пенза - с. Лопуховка), № 430 (г. Пенза - с. Саловка), № 431 (г. Пенза - станция Леонидовка), № 529 (г. Пенза - р. п. Лунино - р. п. Исса), № 530 (г. Пенза - р. п. Исса) и 603 (г. Пенза - р. п. Малая Сердоба).

Автобус № 530 стал ездить ежедневно, на маршруте № 603 благодаря переводу на госрегулирование снова стало 2 рейса, на 159-м появился автобус большого класса (был среднего), на 430-м количество рейсов увеличилось с 5 до 10, а его работа продлена до 20:00.