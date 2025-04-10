В Пензе муниципальные парковки за год принесли в бюджет 19 млн

10.04.2025 | 15:22

В 2024 году доход от платных муниципальных парковок в Пензе составил 19 млн 339 тыс. рублей, сообщил на заседании гордумы в четверг, 10 апреля, начальник управления ЖКХ Владимир Сорокопудов.

Это больше, чем в 2023-м, когда областной центр выручил 16 млн 31 тыс. рублей.

В Пензе - 8 платных парковок: у областной больницы имени Бурденко на Лермонтова, на Привокзальной площади и площади Ленина, улицах Гагарина (у стадиона «Пенза»), Свердлова (у зоопарка), Советской (Соборная площадь), Карла Маркса (у парка Белинского), Пушкина (напротив Пушкинского сквера).

Ранее таких стоянок было 9: еще одна располагалась на улице Куприна - на участке от строения № 5а до дома № 2 на улице Сборной. Ее открыли в конце 2022 года.

Парковка действовала круглосуточно, погрузку и разгрузку для бизнеса сделали бесплатными. Однако после множества нареканий со стороны пензенцев в 2024-м объект ликвидировали.