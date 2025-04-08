Стало известно, в каких ситуациях пензячки чаще всего думают об аборте

08.04.2025 | 16:35

В Пензенской области число абортов уменьшилось за год на 13,4%. Такие данные на 1 апреля 2025-го на брифинге во вторник, 8 апреля, озвучила первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Она также сообщила, что за январь-февраль этого года 178 жительниц области обратились к врачам, желая прервать беременность. Их направили в медико-социальные кабинеты, которые есть в каждой женской консультации.

С пензячками побеседовали психологи, соцработники и юристы. В итоге 43 женщины изменили решение, отказавшись от аборта.

По словам Марины Воробьевой, чаще всего беременность желают прервать те, у кого уже есть один ребенок или несколько. Некоторые находятся в трудном материальном положении. Их направляют в органы соцзащиты за получением помощи (вещевой и продуктовой).

«Но, как правило, мы не требуем справки о нуждаемости. Есть у вас потребность - пожалуйста, поможем», - отметила Воробьева.

В январе-феврале этого года подобную помощь оказали 74 жительницам области.