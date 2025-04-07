С 8 по 9 апреля ожидаются дождь, гроза и мокрый снег

07.04.2025 | 21:29

Во вторник, 8 апреля, в Пензенской области будет облачно. Ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах - гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с. Утром и днем его порывы локально будут достигать 25 м/с, в связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение.

В ночь на вторник термометры покажут +3...+8 градусов. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах - гроза.

Днем на улице прогнозируется +6...+11, местами до +16.

В ночь на среду похолодает до 0...-5 градусов. В некоторых районах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

В народном календаре 8 апреля Гавриил Благовест. На Руси подмечали: заморозки в этот день сулят холодную весну.