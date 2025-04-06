Молодых педагогов к Дню учителя порадуют выплатой в 41 000 руб.

06.04.2025 | 14:46

В Пензенской области увеличат ежегодные выплаты молодым педагогам. Соответствующее постановление регионального правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Специалистам, которые пришли работать в школы, дошкольные образовательные учреждения, профессиональные образовательные организации и занимают должности учителя, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре, педагога-психолога, логопеда, преподавателя, мастера производственного обучения, преподавателя-организатора основ безопасности и защиты Родины, руководителя физического воспитания и тренера-преподавателя, назначат выплату в 41 300 рублей.

Иным молодым специалистам, а также тем, кто работает с детьми-сиротами, станут выплачивать по 28 300 рублей.

Такой бонус к зарплате положен педагогам в течение 3 лет с момента их трудоустройства. Выплата приурочена ко Дню учителя.

Мера поддержки молодых учителей действует в Пензенской области с 2011 года. В прошлом году выплату также увеличивали. Учителя, мастера производственного обучения, преподаватели физического воспитания и основ безопасности жизнедеятельности, тренеры, воспитатели детских садов получали 35 000 рублей, а педагоги, занимающие прочие должности, - 24 000.