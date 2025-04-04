В Пензенской области гарантировали бесперебойную работу 8 маршрутов

04.04.2025 | 13:00

В Пензенской области с 1 апреля перевели на регулируемый тариф 8 пригородных и междугородних маршрутов. Это позволит обеспечить их бесперебойную работу, сообщили в минстрое.

На государственном регулировании теперь следующие маршруты:

- № 101: г. Заречный (МК «Лером») - г. Пенза (Пенза-I);

- № 103: г. Заречный (МК «Лером») - ГПЗ-24 - г. Пенза (Пенза-I);

- № 159: г. Пенза (Пенза-I) - с. Лопуховка;

- № 430: г. Пенза (Пенза-I) - с. Саловка;

- № 431: г. Пенза (Пенза-I) - станция Леонидовка;

- № 529: г. Пенза (автовокзал) - р. п. Лунино (автостанция) - р. п. Исса (автостанция);

- № 530: г. Пенза (автовокзал) - р. п. Исса (автостанция);

- № 603: г. Пенза (автовокзал) - р. п. Малая Сердоба.

От обслуживания маршрута № 530 перевозчик ранее отказался по причине его убыточности. Теперь автобус ездит ежедневно.

На маршруте № 603 благодаря переводу на госрегулирование снова стало 2 рейса, а на № 159 появился автобус большого класса (был среднего).

На маршруте № 430 количество выполняемых рейсов увеличилось с 5 до 10, также его работа была продлена до 20:00.