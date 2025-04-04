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Общество

Перечислены правила сохранения в продуктах витамина С

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Свежие овощи и фрукты, лежа на прилавках магазинов, теряют определенное количество своих полезных качеств под действием кислорода и ультрафиолета. А вот со свежезамороженными продуктами такого не происходит. Об этом RT рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Она предупредила, что витамин C растворяется в воде и чувствителен к высоким температурам.

Чтобы сохранить в продуктах максимальное количество аскорбиновой кислоты, нужно соблюдать ряд правил. Во-первых, обеспечить минимальную тепловую обработку блюд - употреблять овощи в сыром блюде или приготовленными на пару. Во-вторых, не замачивать их, так как аскорбиновая кислота может раствориться в воде. В-третьих, нарезать их не заранее, а перед приготовлением, так как чем меньше площадь соприкосновения с воздухом, тем меньше потери витамина.

«Также важно хранить продукты в темном прохладном месте, поскольку ультрафиолет и тепло ускоряют разрушение витамина C», - объяснила гастроэнтеролог.

Екатерина Кашух напомнила, что самыми известными источниками витамина C являются цитрусовые: лимоны, апельсины, грейпфруты и другие.

«Но не все знают, что это крайне полезное вещество содержится во многих других продуктах. Например, шиповник - это настоящая витаминная бомба: аскорбиновой кислоты в нем может быть в десятки раз больше, чем в лимоне. А в красном болгарском перце концентрация витамина C выше, чем в апельсине», - пояснила она.

Кроме того, по словам врача, богатыми источниками витамина С являются брокколи, киви, петрушка, капуста (особенно брюссельская), а также папайя.

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Источник — фото pxhere.com
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