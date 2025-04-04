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Общество

Мошенники меняют тактику: теперь никаких кодов из СМС

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Выявлена усовершенствованная схема работы мошенников. На нее стали чаще жаловаться в марте, зафиксировали специалисты ВТБ. Во время разговора с жертвой злоумышленники стремятся создать у нее ложное чувство безопасности, убеждая, что «никаких кодов из СМС называть не надо». Использовав главную рекомендацию всех банков, госсервисов и операторов, они входят в доверие и затем обманывают человека.

Во время первого звонка мошенники стараются напугать или же действуют так, чтобы не возникло сомнений в их умысле. Например, сообщают, что нужно подождать на линии и, якобы выключив звук, обсуждают, что через 2 минуты к разговору можно подключать «генерала ФСБ». Далее звонок обрывается, или жертва кладет трубку сама.

Во второй части схемы клиенту приходит СМС или письмо на почту, в котором сообщается, что в его аккаунт на госсервисе, в банке и т. д. попытались войти с незнакомого устройства: «Если это были не вы, позвоните по номеру 8-800… или смените пароль по ссылке». Номер телефона и адрес очень похожи на официальные контакты госсервисов, банков или операторов связи. Но по ссылкам открываются фишинговые сайты, через которые мошенники получают данные от личного кабинета жертвы, и якобы официальный номер принадлежит тоже им.

В третьей части обманутый сам звонит мошенникам или переводит им деньги. Во время беседы паникующую жертву снова пугают и для защиты средств предлагают направить их на безопасный счет и т. д. Доверившись, человек перечисляет злоумышленникам имеющиеся средства, оформляет кредиты и передает деньги неизвестным лицам, например, через курьеров.

Также жертву уговаривают установить приложение Центрального банка, чтобы защитить деньги, и отправляют к банкомату. Там клиент прикладывает телефон к считывателю NFC и проводит зачисление на карту, которой управляют преступники.

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Источник — фото предоставлено пресс-службой ВТБ
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