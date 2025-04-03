В Госдуме хотят обязать владельцев животных сообщать об их пропаже

03.04.2025 | 08:02

В среду, 2 марта, группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение два законопроекта, касающихся домашних животных. Оба документа размещены в электронной базе данных «Законотворчество».

Один из них обязывает владельцев в течение трех дней уведомлять уполномоченный орган (его должны определить региональные власти) о пропаже питомцев. Парламентарии указали, что такое правило действует во многих странах, в частности, в Республике Беларусь.

Разработчики документа считают, что такая норма «приведет к уменьшению общего числа безнадзорных животных, упрощению процесса поиска и идентификации пропавших животных, а также будет способствовать не только снижению уровня нагрузки на контролирующие органы, но и социальной напряженности».

В другом проекте закона предлагается запретить выгул собак потенциально опасных пород лицам, не достигшим 16 лет, а также находящимся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

К потенциально опасным относятся 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей.

В пояснительной записке указывается, что сейчас запрещается выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка. Это правило не действует, если животное выгуливают на огороженной территории, принадлежащей владельцу животного.

Также авторы инициативы указывают, что предлагаемые нормы уже введены в ряде регионов России.

В Пензенской области выгул собак лицами, неспособными их контролировать, например в состоянии опьянения, наказывается штрафом в размере от 2 000 до 3 000 рублей, а в повторном случае - от 3 000 до 5 000 рублей.